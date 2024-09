Acidente mata motociclista na PR-092 em Wenceslau Braz

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira (19) tirou a vida de um motociclista na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações apuradas pelo radialista Claret Coutinho, o acidente aconteceu por volta das 16h00 no trecho da rodovia que liga os municípios de Wenceslau Braz a Siqueira Campos. Conforme os primeiros relatos, a colisão aconteceu próxima a “Barraca do Mineiro” e envolveu uma motocicleta e uma caminhonete.

Continua após a publicidade

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da EPR Litoral Pioneiro estiveram no local para prestar socorro a vítima, mas infelizmente o motociclista não resistiu e morreu no local. Não foram divulgadas informações sobre o motorista da caminhonete.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local prestando atendimento a ocorrência e orientando o trânsito que chegou a ser interditado para o trabalho das equipes de socorro e remoção dos veículos da pista.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.