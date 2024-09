Caminhoneiro fica ferido após carreta tombar em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado no início da tarde desta quarta-feira (18) deixou um caminhoneiro ferido após a carreta que ele conduzia tombar na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 14h00 e envolveu uma carreta Scania 440 com placas de Santa Catarina. Conforme os relatos colhidos pelos policiais, o caminhoneiro seguia pela rodovia no sentido Arapoti a Wenceslau Braz quando, na altura do km 250, perdeu o controle da direção e tombou o veículo as margens da rodovia.

O homem de 39 anos que dirigia a carreta teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

As equipes da PRE e da concessionária responsável pelo trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.