Mãe é presa após filmar filho de sete anos sendo abusado sexualmente

Um crime cruel chocou os paranaenses nesta terça-feira (17) após a equipe da Polícia Civil de Quatro Barras, Região Metropolitana de Curitiba, divulgar o caso onde uma mãe filmou e postou nas redes sociais seu filho de apenas sete anos sendo abusado sexualmente.

De acordo com as informações apuradas pelo portal de notícias Banda B, a mulher teria filmado o filho sendo abusado sexualmente e chegou a postar um vídeo nas redes sociais. O caso chegou até a equipe da Polícia Civil que deu início às investigações.

Ainda conforme as informações, o menino possui transtorno do espectro autista. Além da mulher que foi presa, dois homens de 54 e 64 anos que teriam participado do crime também foram parar atrás das grades.

Com isso, o trio permanece preso e a disposição da Justiça.