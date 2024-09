Carreta carregada com óleo tomba na PR092

Um caminhoneiro ficou ferido após a carreta que ele dirigia tombar as margens da rodovia PR-092. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (17) no trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu na altura do km 216 da rodovia. O condutor de uma carreta Scania carregada com óleo acabou seguia pela rodovia quando, próximo ao posto de combustíveis Paranazão, o caminhoneiro perdeu o controle da direção e tombou o veículo as margens da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Estadual e concessionária responsável pela rodovia estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. Os bombeiros e funcionários da EPR Litoral Pioneiro trabalharam para conter o vazamento do óleo. Já o motorista teve ferimentos sendo socorrido e encaminhado ao hospital 18 de Dezembro em Arapoti para receber atendimento médico.