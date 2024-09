Governo Federal estuda volta do Horário de Verão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve tomar uma decisão esta semana sobre a possível retomada do horário de verão no Brasil. A medida está sendo considerada devido à seca severa que afeta o país e ao aumento das temperaturas, que intensificam o uso de energia elétrica.

A seca tem reduzido os níveis dos reservatórios das hidrelétricas, que são a principal fonte de energia elétrica no Brasil. Com o calor, há um aumento no consumo de eletrodomésticos, especialmente ar-condicionados, o que eleva a demanda por energia.

O horário de verão foi extinto em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro, que alegou que a economia de energia proporcionada pela medida não era significativa o suficiente para justificar sua implementação. O horário de verão adianta o relógio em uma hora durante os meses mais quentes, aproveitando a luz natural por mais tempo e reduzindo a necessidade de iluminação artificial à noite, o que ajuda a diminuir o consumo de energia.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Operador Nacional do Sistema (ONS) estão preparando um estudo sobre a viabilidade do horário de verão nas condições atuais. Este estudo deve ser apresentado nos próximos dias.

A decisão final sobre a retomada do horário de verão será tomada pelo presidente Lula e envolverá não apenas aspectos técnicos, mas também considerações políticas, já que a mudança afeta a rotina da sociedade.