Uenp promove 3º Congresso Internacional de Ensino em Portugal

Entre os dias 4 e 6 de setembro, a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), em colaboração com a Universidade do Minho (UMinho), realizou a terceira edição do Congresso Internacional de Ensino (Conien) no Campus de Gualtar da UMinho em Braga, Portugal. Esta edição foi a primeira a ocorrer fora do Brasil.

O evento foi promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino da UENP e pelo Instituto de Educação da UMinho. Os professores Lucken Bueno Lucas, João Coelho Neto e Simone Luccas representaram a UENP no Comitê Organizador. De acordo com Lucken Bueno Lucas, coordenador do evento, o objetivo foi fomentar o diálogo entre a academia e o contexto profissional da docência, abordando as necessidades didático-pedagógicas em constante transformação e promovendo a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem por meio da troca de experiências.

O vice-reitor da UENP, Ricardo Aparecido Campos, participou do congresso e elogiou a organização do evento, destacando a importância das parcerias internacionais da Universidade e a eficácia da colaboração com a Universidade do Minho.

O Conien, realizado pela primeira vez em formato híbrido, foi destinado a professores, estudantes de licenciatura, mestrado, doutorado e pós-doutorado interessados em pesquisas sobre formação e prática docente. O congresso abordou cinco eixos temáticos sob o título “Pesquisas na Área de Ensino – impactos, cooperações e visibilidade”, com o intuito de destacar as investigações que promovem parcerias entre o universo acadêmico e o cotidiano escolar e universitário.

Durante o congresso, foram realizadas apresentações de trabalhos, palestras, sessões de pôsteres e reuniões de parcerias e cooperações. O evento ocorreu simultaneamente ao 2º Encontro de Egressos do PPGEN, em Cornélio Procópio, transmitido ao vivo pelo YouTube.

O lançamento do livro “Internacionalização e Pesquisa em Ensino – Experiências da UENP e da UMinho em termos de cooperação, impacto e visibilidade” também foi um dos destaques do evento. A obra, organizada pelos professores Eliana Merlin Deganutti de Barros, Alexandra Gomes, Lucken Bueno Lucas, Fernando Guimarães, Simone Lucca e João Coelho Neto, explora iniciativas educacionais desenvolvidas através da colaboração entre as duas instituições e está disponível em formato digital.

O congresso contou com a participação de 270 congressistas, dos quais 80 estiveram presentes fisicamente. O evento reuniu representantes de 31 instituições de ensino de seis países: Brasil, Colômbia, Guiné-Bissau, Portugal, Moçambique e Turquia.

Além dos representantes da UENP mencionados anteriormente, o evento também contou com a presença de Ivanize Maria Rizzatti, coordenadora da Área de Ensino na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (CAPES), e Luiz Márcio Spinosa, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária.