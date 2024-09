Carga é saqueada em acidente com dois mortos e cinco em estado grave

Na tarde de domingo, 15 de setembro, um acidente grave ocorreu na BR-376, em Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná. O incidente, registrado por volta das 15h15 no km 324 da rodovia, envolveu a colisão frontal entre um carro e um caminhão.

O motorista do carro faleceu no local, e cinco pessoas sofreram ferimentos graves. Uma das passageiras do veículo não sobreviveu e morreu no Pronto Atendimento de Ortigueira. Enquanto as equipes de emergência prestavam socorro às vítimas, a carga do caminhão, composta por gêneros alimentícios diversos, foi saqueada por pessoas que estavam nas proximidades.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que, devido à prioridade no atendimento às vítimas, nenhum dos saqueadores foi detido. Além da PRF, participaram do atendimento ao acidente equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Científica.

A PRF informou que a colisão será investigada, e um Laudo Pericial de Acidente de Trânsito será elaborado para apurar as causas do acidente. A identidade das vítimas não foi divulgada.