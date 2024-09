Gestante dá à luz dentro de ambulância do SAMU

Na manhã da última sexta-feira (13), uma situação de emergência envolvendo uma gestante de alto risco em trabalho de parto mobilizou as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Norte Pioneiro, em um atendimento crucial, que resultou no nascimento seguro do bebê durante o transporte da paciente.

De acordo com informações divulgadas pelo SAMU, por volta das 10h00, a central de regulação do SAMU recebeu uma solicitação para a transferência de uma gestante de alto risco em trabalho de parto, vinda do município de Itambaracá. Imediatamente, foi acionada a Unidade de Suporte Avançado (USA01), que se deslocou até o local.

Após a avaliação inicial feita pelo médico intervencionista, a equipe iniciou o transporte da paciente. Contudo, logo no início do trajeto, a cerca de um quarteirão do local, o parto ocorreu dentro da viatura.

Os profissionais realizaram prontamente todos os procedimentos necessários, garantindo o bem-estar da mãe e do bebê. Após o parto, a paciente foi levada à Santa Casa de Bandeirantes, onde recebeu medicação imediata. Posteriormente, a mãe e o bebê foram transferidos para a Santa Casa de Cornélio Procópio, sem qualquer complicação durante o atendimento.