Governador do Rotary Club visita Wenceslau Braz

Governador posa para foto com presidência do Rotary Club de Wenceslau Braz. Foto: Divulgação

Na última sexta-feira (13), o Rotary Club de Wenceslau Braz teve a honra de receber a visita do Governador do Rotary Club, Renato Rezende Egea, que foi recebido com entusiasmo e reconhecimentos pelos membros do clube local. A visita, que teve como objetivo discutir assuntos internos do clube em prol da sociedade, foi marcada por uma série de atividades e ideias inovadoras para a organização.

O evento começou com uma recepção honrosa no Marco Rotário, um símbolo marcante e significativo para os rotarianos, que honram os princípios rotarianos. No Marco, o governador e sua esposa, Franciane Egea, foram recebidos pelos membros da organização, que demonstraram grande entusiasmo e honra por receberem o governador no município.

“Ficamos honrados e muito satisfeitos em receber o governador aqui no Rotary Club de Wenceslau Braz. É um marco significativo e de grande importância para todos os rotarianos do município, que receberam o governador com felicidade e prazer”, afirma o presidente do Rotary Club de Wenceslau Braz, José Gentil Gomes.

Recepção foi realizada no Marco Rotário de Wenceslau Braz. Foto: Divulgação

Após a recepção no Marco Rotário, a organização levou o governador até a prefeitura municipal, onde tiveram uma recepção calorosa, marcada pelo entusiasmo e reconhecimento pelo poder executivo do município. “A recepção foi além do que esperávamos. Foi tudo muito bom”, afirma Gentil.

Visita do Governador ao Asilo São Vicente de Paula. Foto: Divulgação

Depois de visitarem a prefeitura de Wenceslau Braz, os membros da organização levaram o governador até o Asilo São Vicente de Paula, onde foram recepcionados com magnitude e tiveram a oportunidade de conhecer de perto os métodos de acolhimento da instituição.

“Tivemos o prazer de observar de perto a instituição. Conversamos com alguns idosos que estavam lá e tiramos muitas fotos com eles. Além disso, recebemos a grande notícia de que a instituição está trazendo inovações para os internos, gerando um ambiente de pura expectativa”, comenta o presidente.

Após a visita ao asilo, os membros da organização, junto ao governador, fizeram uma visita especial à sede do jornal Folha Extra, onde foram excepcionalmente recepcionados pelo diretor do jornal, Alceu de Oliveira Junior, onde puderam registrar a visita com uma conversa marcante.

Membros do Rotary Club de Wenceslau Braz junto ao Governador e sua esposa na Casa da Amizade. Foto: Divulgação

Em sequência, na parte da noite da sexta-feira, os membros da organização realizaram uma Assembleia na sede do Rotary Clube de Wenceslau Braz, na Casa da Amizade. Durante a Assembleia, diversos membros rotarianos estiveram presentes, sendo tratados diversos assuntos sobre o clube no município.

Conforme explica José Gentil Gomes, um dos assuntos mais tratados durante a Assembleia foi sobre a saúde da população em geral do município, tendo como um dos principais temas a Hepatite, onde o governador trouxe dados específicos sobre o aumento da doença, recomendações de como se prevenir e dicas de tratamento.

Além disso, outro assunto discutido na Assembleia, foi sobre a campanha de combate contra a Poliomielite, onde o governador afirmou que a organização estará presente durante a campanha, que deverá ser realizada próximo ao final do mês de outubro.

Para os membros da organização, a visita do governador, Renato Rezende Egea, foi de grande importância, simbolizando um marco que trará diversas inovações e aprimorações para os serviços do clube prestados ao município.

“A visita do governador aqui em Wenceslau Braz foi muito importante, tanto para nós, rotarianos, quanto para as pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui no município, pois ele trouxe diversas novidades e idealizou novas técnicas para aprimorarmos o nosso trabalho em prol da sociedade local”, afirma Gentil.

Com a visita do Governador, o Rotary Clube de Wenceslau Braz reafirma seu compromisso com o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da população local, fortalecendo seus laços com o Rotary Internacional e preparando-se para novos desafios e oportunidades no futuro.