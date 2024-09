Motorista morre carbonizada após capotar carro na PR-092

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de uma mulher no início da noite deste domingo (15) na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais. O carro da vítima capotou e pegou fogo.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a vítima foi identificada como Carla Tatiana. Conforme os relatos colhidos no local, a mulher conduzia um VW Polo pela rodovia quando acabou perdendo o controle da direção e capotou o veículo que caiu em um barranco as margens da rodovia.

Com a violência do impacto, a motorista acabou ficando presa às ferragens. Em seguida, o automóvel pegou fogo e a mulher acabou morrendo carbonizada.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da concessionária que administra a rodovia.

As equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) também foram acionadas para dar sequência ao atendimento da ocorrência e recolher o corpo da vítima.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.