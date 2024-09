Carro capota e deixa dois feridos em Siqueira Campos

Um acidente de trânsito registrado na manhã do sábado (14) deixou duas pessoas feridas na rodovia PR-424 em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 08h00 e envolveu um automóvel GM Corsa. Conforme os dados colhidos no local, o veículo transitava no sentido Salto do Itararé a Siqueira Campos quando, na altura do km 21, acabou perdendo o controle da direção e capotou o veículo.

Devido ao acidente, o motorista, um homem de 55 anos, e a passageira, uma mulher de 48 anos, ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao hospital de Siqueira Campos para receber atendimento médico.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local prestando atendimento a ocorrência.