Motorista perde controle da direção, capota carro e fica ferida

Uma motorista capotou seu automóvel na tarde da última terça-feira (10). O acidente aconteceu na rodovia PR-218 no trecho que passa pelo município de Carlópolis, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 15h00 e envolveu um automóvel Nissam March com placas de Joinville. Segundo os relatos colhidos no local, a motorista seguia pela rodovia PR-218 no sentido Carlópolis a Fartura quando perdeu o controle da direção e capotou o veículo as margens da rodovia.

Continua após a publicidade

Devido ao acidente, a mulher teve ferimentos. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital de Carlópolis para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.