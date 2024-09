Carreta tomba na PR-092 em Wenceslau Braz

Uma carreta tombou na manhã desta quarta-feira (11) na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 09h00 envolvendo uma carreta com placas de Tupandi, interior de São Paulo. Segundo os relatos colhidos no local, o veículo transitava no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando, próximo ao Silo da ProTork, o motorista perdeu o controle da direção e tombou as margens da rodovia. Felizmente, os danos foram apenas materiais e o homem de 36 anos não ficou ferido. Ele realizou o teste do etilômetro que resultou em zero para consumo de álcool.

No fim da manhã desta quinta-feira (12), o trecho onde aconteceu o acidente foi interditado para remoção do veículo, situação que causou congestionamento na rodovia.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual e da concessionária responsável pelo trecho estiveram no local tomando as providências cabíveis a ocorrência.