Novo desafio da internet pode estimular pornografia entre crianças

Nos últimos anos, o comportamento de crianças e adolescentes nas redes sociais tem despertado a atenção de especialistas e pais preocupados com a exposição precoce dos filhos ao ambiente digital. Com o aumento da conectividade e a facilidade de acesso a plataformas como Instagram e TikTok, jovens estão cada vez mais imersos em tendências e desafios que, à primeira vista, parecem divertidos e inofensivos.

No entanto, nem todas as modas virtuais trazem apenas diversão. Um exemplo recente de desafios que ilustram o quanto esse cenário pode ser perigoso para os menores, é o novo desafio que tem viralizado nas redes sociais, o “Se garante na beleza?”.

A dinâmica do desafio é simples, e até parece inofensiva. Nele, o interessado, normalmente crianças entre oito e 13 anos de idade, geralmente com um perfil fechado e com poucos seguidores, envia uma mensagem privada que proporcione este desafio. O diálogo começa com uma simples saudação e, logo após, a criança é incentivada a fornecer informações pessoais como nome, idade, e responder à pergunta, “Se garante na beleza?”.

Caso a criança ou adolescente for selecionada, deve enviar uma foto ou vídeo de si mesma, que será publicada na página para que seguidores avaliem sua aparência. Portanto, não para por aí. Normalmente, esta publicação tem sido publicada com áudios de músicas, muitas das vezes com letras maliciosas e palavrões.

O que deveria ser uma brincadeira inocente rapidamente se transforma em uma situação perigosa, expondo os jovens a comentários inapropriados e críticas cruéis sobre sua aparência. É o caso de uma menina de apenas nove anos de idade, que enviou sua foto, que foi publicada ao som de uma música voltada para relações sexuais.

Outro exemplo, é o de uma garota de 12 anos de idade que enviou sua foto e recebeu comentários como “super iria, mas tenho vergonha” e “essa tem doze só de preguiça”.

Em uma outra publicação, a imagem de um garoto de oito anos de idade foi utilizada no desafio, que recebeu comentários como “tem cara de gay” e “quando ele crescer, eu pego para mim”.

Além disso, algumas dessas páginas no Instagram fazem perguntas como "você é solteira?" para as crianças que aparecem nas postagens, exacerbando ainda mais a exposição e a vulnerabilidade desses menores. A ansiedade gerada por esse tipo de avaliação pública, somada à pressão para ser "aceito" ou "popular", pode ter impactos profundos na autoestima de crianças e adolescentes em formação.

O perigo maior está no fato de que os dados pessoais e as imagens ficam públicos, acessíveis a qualquer pessoa com acesso à internet. Essas fotos podem acabar sendo compartilhadas em redes de exploração infantil ou em plataformas de deepfake, onde imagens são manipuladas para criar vídeos falsos de caráter indevido. Sem a devida compreensão dos riscos, as crianças se tornam alvos fáceis para mal-intencionados que podem utilizar suas informações de forma ilícita.

Humberto Sandman, professor de Sistemas de Informação da ESPM e especialista em cibersegurança, ressalta que a exposição de menores de idade sem o consentimento formal dos pais ou responsáveis é inaceitável. Ele alerta que as gerações mais novas, por não entenderem os riscos, tendem a dar menos importância à privacidade. "Talvez por não terem noção da tragédia que pode acontecer a partir da divulgação das fotos", diz ele, destacando que as imagens podem servir como matéria-prima para atos ilícitos.

A segurança online das crianças deve ser prioridade, e é fundamental que pais e responsáveis estejam atentos às interações virtuais de seus filhos, garantindo que eles não se tornem vítimas de perigos ocultos nas redes sociais. O desafio "Se garante na beleza?" é mais um alerta sobre os riscos do mundo digital, mostrando que, mesmo no ambiente virtual, a proteção da privacidade e da integridade dos jovens é essencial.