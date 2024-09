Padre se envolve em acidente em rodovia do Norte Pioneiro

Um acidente de trânsito registrado na noite da quarta-feira (11) deixou duas pessoas feridas na rodovia PR-436 em Bandeirantes, no Norte Pioneiro. Um padre estava no veículo a caminho de uma missa.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h00 e envolveu um automóvel Toyota Etios e uma carreta. Segundo os relatos do padre Adelmo Pavides Anastácio, ele e mais três pessoas seguiam de Bandeirantes para Santa Mariana onde ele celebraria uma missa. Porém, durante o trajeto, o veículo acabou atingindo a traseira de uma carreta, saiu da pista e caiu em um barranco.

Continua após a publicidade

No automóvel estavam quatro pessoas, sendo que duas tiveram ferimentos e foram encaminhadas ao hospital pelas equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Já o padre e outro ocupante relataram apenas sentir algumas dores. Já o motorista do caminhão seguiu viagem não sendo identificado.