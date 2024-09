Atletas de Siqueira Campos brilham em campeonato nacional de Canoagem

Na última segunda-feira (09), na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais, teve início o Campeonato Brasileiro Interclubes de Canoagem de Velocidade, onde os atletas de Siqueira Campos brilharam nas primeiras provas da competição, demonstrando um desempenho notável.

A equipe do projeto siqueirense, EduCaiaque, começou a competição com uma performance impressionante, colocando todos os 16 jovens competidores entre os 10 melhores em suas respectivas provas.

Em uma entrevista exclusiva com a reportagem da Folha, o técnico da equipe, Marcelo Carster Livramento Neves, expressou sua grande satisfação com os resultados obtidos até agora. “A competição está sendo excepcional, pois é o evento mais importante do país, na modalidade. Não é fácil, mas nossos alunos nos surpreenderam mais uma vez”, enfatiza o técnico.

O projeto Educaiaque, que tem se destacado por seu trabalho com jovens talentos na canoagem, continua a demonstrar a eficácia de seu treinamento e o potencial dos seus atletas. O sucesso nas eliminatórias é um reflexo direto da qualidade do programa e do comprometimento dos competidores.

“Todos os nossos atletas conseguiram alcançar o top 10 nas provas disputadas. Além disso, desta vez, conquistamos um sonho. Apesar de estarmos no começo da competição, uma de nossas atletas conquistou a medalha de terceiro lugar na maior competição de canoagem do país. Um sonho realizado para nós”, comenta Marcelo satisfeito com a equipe.

Conforme explica Marcelo, embora a temperatura esteja acima do que os atletas estão acostumados, o desempenho deles não diminuiu. “O calor exaustivo não foi um problema. Um dos nossos atletas começou a passar mal durante uma prova, por conta da temperatura alta, e mesmo assim, conseguiu se classificar como quarto melhor de sua categoria”, comenta Marcelo.

A expectativa é alta para ver como os atletas de Siqueira Campos continuarão a sua jornada no campeonato. Com talento, preparação e determinação, a equipe do Educaiaque está bem posicionada para se destacar ainda mais nas etapas finais do evento e, quem sabe, trazer para casa o título de campeões nacionais.