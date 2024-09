Acidente com moto mata pai e filho em rodovia de Castro

Um grave acidente de trânsito registrado nesta quarta-feira (11) tirou a vida de pai e filho em uma rodovia que passa pelo município de Castro, nos Campos Gerais.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações preliminares, as vítimas foram identificadas como Valdiney Marcondes, de 38 anos, e seu filho Adrian Marcondes, de 10 anos. O pai teria ido buscar o filho em um ponto de ônibus e os dois retornavam para casa pela PR-340 em uma moto quando acabaram sendo atingidos por um caminhão e sofreram uma queda. Uma das vítimas chegou a ser atingida pelo rodado do caminhão.

Continua após a publicidade

Equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento as vítimas, mas infelizmente pai e filho não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A equipe da PRE também foi acionada e esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.