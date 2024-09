Associação das Mães de Autistas de Wenceslau Braz reforça postura apartidária em nota oficial

Nesta terça-feira (10), a Associação das Mães de Autistas de Wenceslau Braz e região, entidade que atua na promoção da inclusão e na defesa dos direitos das pessoas com autismo, emitiu uma nota oficial esclarecendo sua posição de neutralidade política. A Associação, que atende famílias em Wenceslau Braz, São José da Boa Vista e Santana do Itararé, reforçou que não possui qualquer envolvimento, apoio ou alinhamento com partidos políticos, candidatos ou atividades de cunho político-partidário.

O comunicado da entidade destaca que seu compromisso é estritamente com a promoção do bem-estar, inclusão e defesa dos direitos das pessoas autistas e de suas famílias. Todas as ações realizadas pela associação são pautadas pela ética, imparcialidade e foco nos interesses da comunidade autista, conforme esclarecido na nota.

"Nosso compromisso é exclusivamente com as pessoas com autismo e suas famílias. Apoiamos o acesso à informação, inclusão e direitos, sempre de forma imparcial. A Associação. se mantém independente de qualquer ideologia política, sendo um espaço de acolhimento e trabalho voltado para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva", afirmou a diretoria da associação em nota oficial.

A Associação tem sido uma referência regional no apoio às famílias de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), desenvolvendo diversas ações voltadas à conscientização e inclusão. A entidade organiza palestras, eventos e iniciativas que visam o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para os direitos das pessoas com autismo, sempre mantendo sua postura apartidária.

A associação destacou em nota oficial que a neutralidade política é um dos princípios que asseguram a integridade do seu trabalho. Com essa postura, a AMA-WB evita qualquer vínculo ou confusão sobre seu propósito e reforça seu compromisso com o apoio exclusivo à comunidade autista da região.

Com a nota emitida nesta terça-feira, a A.M.A. W.B. espera garantir que o foco de suas atividades continue sendo voltado para o fortalecimento da inclusão, da informação e da defesa dos direitos das pessoas com autismo, sem qualquer influência política ou partidária.

Confira AQUI a Nota Oficial na íntegra.