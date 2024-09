Diretora fala sobre experiência do intercâmbio no Chile

O projeto "Ganhando o Mundo Diretor", uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná, levou cinco diretores do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz ao Chile. A viagem, parte da primeira edição do programa, teve como objetivo proporcionar uma ampliação dos conhecimentos em gestão educacional, permitindo que os educadores paranaenses conheçam práticas inovadoras e tragam novas perspectivas para as escolas do estado.

Entre os dias 26 de agosto e sete de setembro, os diretores da região vivenciaram uma série de atividades imersivas em escolas locais, conhecendo de perto a rotina escolar, as metodologias pedagógicas e o método utilizado pela gestão pedagógica local. Além de ampliar o conhecimento educacional dos diretores, o projeto proporcionou momentos inesquecíveis.

Entre os cinco diretores do NRE de Wenceslau Braz que foram levados ao Chile para participar do programa, está Andreia Aparecida Martins, diretora da Escola Estadual Ary Barroso, em Wenceslau Braz. Em uma entrevista exclusiva com a reportagem da Folha, Andreia destacou a importância do projeto para a gestão pedagógica do Paraná.

“Foi uma experiência rica e muito inspiradora. Observamos de perto como tudo funciona na área educacional de lá, como é a organização das escolas, como funciona a preparação dos futuros docentes do país”, comenta Andreia.

Para ela, ver como é o funcionamento da gestão pedagógica do Chile, trouxe muitos aprendizados. “O projeto superou nossas expectativas. Apesar de iniciarmos apenas uma imersão na maneira pedagógica do Chile, saímos de lá com uma grande bagagem e ideias inspiradoras”, enaltece a diretora.

Segundo Andreia, um dos fatos mais curiosos em relação à educação, é a merenda escolar. Conforme relatos da diretora, no Chile os estudantes, de escolas públicas ou privadas, devem levar seus próprios lanches, exceto os estudantes de famílias vulneráveis, que recebem comida das instituições.

“Parecia uma pintura". Foto: Arquivo Pessoal

Andreia, juntos aos outros diretores paranaenses que participaram do intercâmbio, ficaram hospedados na cidade de Santiago, onde a experiência cultural deu um toque mágico à viajem. “Parecia uma pintura. A cidade onde estávamos, Santiago, possui uma vista belíssima, com a Cordilheira dos Andes muito próxima à cidade, algo que, realmente, é magnífico de se ver”, enfatiza Andreia.

Além da bagagem pedagógica adquirida com o projeto, os diretores tiveram a oportunidade de conhecer a cultura chilena que, segundo Andreia, possui uma culinária curiosa. “Uma coisa que chamou muito a minha atenção é que em, praticamente todos os pratos, a alimentação de base é a carne de frango e batata-frita. Tudo que íamos comer era baseado nesses dois alimentos”, comenta a diretora.

No Brasil, é comum vermos vendedores de pipoca ou algodão doce em vários pontos. No Chile, o que muda é o alimento vendido. “Lá, eles não ficam com um carrinho de pipoca ou algodão doce vendendo nas estações do metrô. No Chile, eles vendem salada de frutas em praticamente todos os lugares. No café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta, nos metrôs, enfim, em tudo eles vendem salada de frutas”, conta Andreia.

Embora o curso presencial tenha começado apenas no dia 26 de agosto, os diretores começaram os estudos no dia cinco de agosto, de forma online. A parte presencial do curso terminou, mas os diretores ainda serão submetidos às aulas online até o dia quatro de outubro, quando finalmente finalizarão o curso de Gestão Pedagógica baseado nos ensinamentos pedagógicos do Chile, considerado o país com a melhor educação.

A participação dos diretores de Wenceslau Braz no intercâmbio no Chile representa um passo importante para o aprimoramento da educação no Paraná. Ao integrar diferentes práticas pedagógicas e de gestão, o programa "Ganhando o Mundo Diretor" fortalece a educação pública e oferece novas perspectivas para enfrentar os desafios do sistema educacional.