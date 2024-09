Homem é preso após sequestrar e esfaquear mulher no Norte Pioneiro

Um homem foi preso na tarde da última quinta-feira (05) suspeito de esfaquear uma mulher. O crime foi registrado no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, os agentes foram informados que a mulher de 23 anos havia sido sequestrada por um homem de 43 anos que a levou para um canavial as margens da rodovia PR-092 e esfaqueou a vítima. A mulher foi hospitalizada em estado grave com ferimentos na região do pescoço e pulmão perfurado.

Mesmo ferida, a mulher conseguiu relatar aos policiais quem seria o autor do crime, um amigo de seu ex-companheiro que foi preso após ela o denunciar por violência doméstica. Com isso, o amigo do seu ex-companheiro teria agido por vingança.

Após realizar diligências, o suspeito acabou sendo preso. Em depoimento, o homem confessou o crime e contou ao delegado responsável pelo caso que cometeu o crime porque a mulher havia roubado 20 pedras de crack. O indivíduo ainda disse que achou que a vítima havia morrido após ser esfaqueada.

Frente aos fatos, foram tomadas as providências cabíveis ao caso.