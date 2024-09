Incêndio atinge fábrica da Frangos Pioneiro em Joaquim Távora

Na tarde deste domingo, 8 de setembro, um incêndio de grandes proporções está consumindo parte das instalações da Frangos Pioneiro, uma das maiores indústrias do Norte Pioneiro do Paraná, localizada às margens da rodovia PR-092, no município de Joaquim Távora.

Imagens e vídeos que estão circulando nas redes sociais mostram labaredas gigantescas e uma densa fumaça que pode ser vista a quilômetros de distância. O fogo teria começado na unidade de evisceração de frangos, e, até o momento, não há informações oficiais sobre a causa do incêndio ou a extensão dos danos.

A Frangos Pioneiro é um dos maiores frigoríficos e abatedores de frangos da região, conhecida também pela produção de derivados de frango, sendo uma das principais empregadoras da cidade e da região. A situação já está preocupando os moradores locais, que ainda estão sem informações.

Até o fechamento desta matéria, a empresa ainda não havia emitido nenhum comunicado oficial sobre o incidente, nem há informações sobre possíveis vítimas ou o estado do interior da fábrica.

A Folha Extra segue acompanhando o caso e trará atualizações assim que mais detalhes forem apurados.