Governador ressalta potencial de empresas paranaenses para geração de empregos

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou na noite desta terça-feira (3), junto com a primeira-dama, Luciana Saito Massa, da inauguração da nova sede administrativa da Ademicon, no bairro Batel, em Curitiba. Durante o evento, ele exaltou os benefícios econômicos e o potencial de geração de empregos a partir do crescimento de empresas paranaenses.

“A Ademicon é uma empresa paranaense que se transformou em uma das maiores do Brasil na área de consórcios e créditos, inclusive expandindo suas atividades para outros países”, disse Ratinho Junior. “É muito bom ver empresas criadas no nosso Estado ganhando valor e força econômica, porque isso gera mais empregos e renda para as famílias paranaenses”.

Ao falar para o público de funcionários e parceiros da empresa de todo o País, o governador também ressaltou a grande participação feminina na força de trabalho estadual. “Aqui vemos muitas mulheres trabalhando e isso simboliza o que está acontecendo em todo o Paraná, que é o Estado do Sul que mais cria oportunidades de emprego para as mulheres e os jovens”, concluiu.

Criada em 1991 como uma administradora de consórcios de imóveis, a Ademicon ampliou seu ramo de atividade com a oferta de crédito e consórcios de veículos e serviços. Atualmente, a empresa possui 199 unidades distribuídas por todo o Brasil, onde trabalham cerca de 7 mil funcionários. De janeiro a julho deste ano, registrou R$ 13,9 bilhões em vendas aos seus mais de 295 mil clientes.

Em julho, a empresa alcançou novo recorde consecutivo de vendas em 33 anos, chegando a R$ 2,6 bilhões em créditos comercializados, um crescimento de 69% em relação ao ano anterior.

“Estamos muito gratos pelo novo recorde da companhia, cujos números são fruto do trabalho do nosso time e comprovam que o consórcio ainda tem grande potencial de crescimento, sendo cada vez mais adquirido pelos brasileiros”, explicou a CEO da Ademicon, Tatiana Reichmann.

A nova sede da Ademicon é na verdade a reestruturação do antigo espaço onde a empresa funciona há 18 anos, agora mais amplo e completamente renovado. “Hoje, somos 7 mil pessoas espalhadas por todo o Brasil, mas aqui é a nossa sede e nossa raiz. O Paraná nos acolheu em todos os sentidos, com mão de obra, produtos, tecnologia, com incentivo para crescermos, o que nos deixou mais fortes, tanto que foi aqui no Estado onde assumimos pela primeira vez a maior participação de mercado no ramo de consórcios.”, afirmou Tatiana.