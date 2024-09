Candidatos a prefeito do Norte Pioneiro tem patrimônios milionários

Na região do Norte Pioneiro do Paraná, cerca de 10 candidatos a prefeito têm patrimônios superiores a um milhão de reais, recebendo destaque na preparação para as Eleições Municipais de 2024.

O empresário e ex-prefeito de Joaquim Távora, Gelson Mansur Nassar, lidera a lista, sendo o candidato a prefeito com o maior patrimônio declarado à Justiça Eleitoral entre os postulantes ao Poder Executivo em toda a região Norte Pioneiro do Paraná. Com um patrimônio total de R$ 16,4 milhões, Nassar lidera o ranking de candidatos a prefeito entre os 25 municípios que integram a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi).

Gelson Nassar, que exerceu o cargo de prefeito de Joaquim Távora durante o período de 2017 a 2020, apresenta uma declaração de bens que destaca diversos empreendimentos e imóveis, tanto urbanos quanto rurais. O maior valor listado é de R$ 11,6 milhões referentes à empresa GMN Participações LTDA. Além desse valor, o patrimônio declarado inclui uma variedade de ativos que reforçam sua posição financeira robusta.

Nassar está se candidatando novamente ao cargo de prefeito pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), tendo Jair Mazoti como seu candidato a vice-prefeito. A eleição de 2024 traz uma disputa acirrada, com Nassar enfrentando Marcelo Piru, candidato pelo Partido Liberal (PL), e seu vice, Marcelinho do Gás.

Portanto, ter um patrimônio exuberante, não é exclusividade do ex-prefeito de Joaquim Távora. Na região, outros oito candidatos a prefeito também declararam, à Justiça Eleitoral, bens que somam valores milionários.

Na sequência dos maiores patrimônios declarados na região estão o empresário Marcílio Lopes, candidato a prefeito de Carlópolis com R$ 11,5 milhões, e o empresário, atual prefeito e candidato a reeleição em Jacarezinho, Marcelo Palhares, com R$ 10,2 milhões.

Completam a lista dos candidatos com valores milionários na declaração o Dr. Zezinho lidera com R$ 7,7 milhões em São José da Boa Vista. Pedro de Oliveira vem em segundo lugar com R$ 4,1 milhões em Guapirama. Alexandre Levatti ocupa a terceira posição com R$ 2,3 milhões em Santo Antônio da Platina, e Pedro Mano está em quarto lugar com R$ 2 milhões em Figueira. Professor André Rossato e Dartagnan seguem com R$ 1,6 milhão cada, em Andirá e Ribeirão do Pinhal, respectivamente. Por fim, Nilton Meira, Lisandro Baggio e Germano têm investimentos de R$ 1,2 milhão cada, em Carlópolis, Ribeirão Claro e Siqueira Campos, respectivamente.