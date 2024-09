UTFPR abre concursos para professores com salários iniciais de até R$ 10 mil

Na última sexta-feira (30), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), anunciou a abertura de concursos públicos para a contratação de professores mestres e doutores em cinco cidades do Estado. As oportunidades contemplam diferentes áreas de conhecimento e oferecem salários iniciais de até R$ 10,4 mil, além de benefícios adicionais.

Além da remuneração inicial, os servidores aprovados terão direito a auxílio alimentação de R$ 1 mil, assistência saúde complementar (com valores variando conforme a idade do titular e dependentes) e assistência pré-escolar de R$ 484,90 para cada filho de até seis anos. Os cargos têm carga horária de 40 horas semanais, em regime de Dedicação Exclusiva, regidos pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União - Lei N° 8.112/1990.

As vagas disponíveis para a contratação destes professores, estão dividas em cinco cidades do Paraná, sendo elas Cornélio Procópio, Ponta Grossa, Campo Mourão, Dois Vizinhos e Toledo, com vagas abertas em diferentes áreas da educação.

Para Cornélio Procópio, a Universidade está disponibilizando duas vagas para candidatos com doutorado nas áreas de Letras e Engenharia Elétrica/Robótica. As inscrições podem ser feitas até 1º de setembro. Já em Ponta Grossa, as oportunidades são nas áreas de Ciências Humanas/Filosofia, Engenharia Química e Química, com inscrições abertas até 23 de setembro.

Em Campo Mourão estão disponíveis quatro vagas para professores doutores nas áreas de Ciência da Computação, Engenharia Elétrica e Engenharia Química, com inscrições abertas de 6 de outubro a 8 de setembro.

Já em Dois Vizinhos, o campus oferece três vagas para as áreas de Administração e Economia/Administração de Empresas e Economia Geral; Agronomia/Mecanização Agrícola; e Ciência da Computação/Engenharia de Software. As inscrições vão até 9 de outubro.

O Campus Toledo oferece três vagas nas áreas de Multidisciplinar/Biotecnologia, Multidisciplinar/Interdisciplinar e Engenharia Elétrica/Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos. O prazo para inscrição é até 17 de setembro.

Os editais preveem reserva de vagas para candidatos com deficiência e para pessoas negras, que deverão passar por uma banca de heteroidentificação, conforme as regras especificadas nos editais.

Para mais informações sobre cada edital, os interessados devem consultar os sites da UTFPR e das respectivas instituições, através do link https://www.utfpr.edu.br/.