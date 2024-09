Carreta pega fogo e motorista sofre queimaduras na PR092

Um caminhoneiro de 27 anos ficou ferido após a carreta que ele conduzia pegar fogo. A situação foi registrada na tarde do último sábado (31) na rodovia PR-092, trecho que passa pelo município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o caminhoneiro seguia pela rodovia no sentido Santo Antônio da Platina a Joaquim Távora quando, na altura do km 308, percebeu que o reboque estava pegando fogo. Com isso, o motorista desceu para desengatar o cavalo mecânico, momento em que acabou sofrendo queimaduras.

Devido aos ferimentos, o caminhoneiro foi socorrido por populares que passavam pelo local e foi encaminhado ao Pronto Socorro de Joaquim Távora para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.