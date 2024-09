Motorista fica ferido após capotar caminhonete no Norte Pioneiro

Duas pessoas ficaram feridas após a caminhonete em que elas estavam capotar na rodovia PR-151. O acidente aconteceu no fim da tarde da última sexta-feira (30) no trecho da rodovia que passa por Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 13h30 na altura do km 02 da rodovia. Um jovem conduzia uma caminhonete Fiat Strada no sentido Fartura/SP a Ribeirão Claro quando acabou perdendo o controle da direção e capotou o veículo na pista.

Continua após a publicidade

Devido aos impactos, um jovem de 23 anos que conduzia o veículo e o passageiro, um homem de 36 anos, tiveram ferimentos. Eles foram socorridos e encaminhados ao hospital de Ourinhos/SP para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.