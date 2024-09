Polícia divulga boletim sobre acidente que deixou seis feridos na PR092

Um acidente de trânsito envolvendo cinco veículos deixou seis pessoas feridas no fim da tarde da última sexta-feira (30). A situação foi registrada na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 17h30 na altura do km 303 da rodovia e envolveu três carretas, um automóvel e uma caminhonete.

Conforme os relatos colhidos no local, uma carreta transitava no sentido Quatiguá a Joaquim Távora quando acabou se envolvendo em uma colisão com um automóvel VW Virtus, uma Toyota Hilux e outra carreta que seguiam logo atrás. Após a colisão, uma outra carreta que transitava no sentido contrário também acabou se envolvendo no acidente.

Devido ao acidente, quatro pessoas tiveram ferimentos leves sendo socorridas e encaminhadas ao hospital de Joaquim Távora. Já o motorista da Hilux teve ferimentos graves e a passageira ferimentos moderados. Eles também foram levados ao hospital.

A rodovia chegou a ter o trânsito interditado para os trabalhos das equipes de socorro e retirada dos veículos da pista. A situação causou congestionamento em ambos os sentidos.