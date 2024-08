Acidente mata mulher e deixa outra em estado grave no Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira (30) tirou a vida de uma mulher e deixou outra em estado grave. A situação foi registrada na rodovia BR369 no trecho que passa pelo município de Cambará, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 03h30 e envolveu um caminhão e um automóvel GM Meriva que tiveram uma colisão transversal.

Continua após a publicidade

Com a violência do impacto, uma mulher de 54 anos que estava como passageira no carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Já uma jovem de 23 anos que dirigia o automóvel teve ferimentos graves sendo encaminhada ao hospital para receber atendimento médico. O caminhoneiro, um homem de 35 anos, não se feriu.

As equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) foram acionadas para dar sequência no atendimento a ocorrência.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.