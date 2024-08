Corpo é encontrado no Parque Linear em Jaguariaíva

O corpo de um jovem de 21 anos de idade foi localizado na manhã desta quarta-feira (28) no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, por volta das 07h00 as equipes policiais foram informadas que havia uma pessoa morta na região do Parque Linear do município. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais encontraram a vítima que foi identificada como Eduardo Henrique Maia Godoy que havia se enforcado com uma corda. Além disso, os agentes também localizaram uma mochila contendo cartelas de remédios vazias.

Diante da situação, foi acionada a equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa para recolher o corpo da vítima.

A princípio, as investigações trabalham com suspeita de suicídio, mas nenhuma hipótese foi descartada e o caso segue sendo investigado.