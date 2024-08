Colisão entre carro e carreta deixa motorista em estado grave na PR-092

Um acidente de trânsito registrado na noite desta terça-feira (27) envolvendo um carro e uma carreta deixou um motorista em estado grave na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu próximo ao Distrito de Calógeras envolvendo um veículo VW/Gol com placas de Arapoti e uma carreta Scania com placas de Jaguariaíva.

Continua após a publicidade

Após a colisão, um jovem de 23 anos que conduzia o Gol ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido pelas equipes de resgate sendo encaminhado ao hospital 18 de Dezembro em estado grave. Já o caminhoneiro, um homem de 43 anos, não se feriu.

Devido ao acidente, a rodovia chegou a ser interditada para os trabalhos das equipes de socorro e remoção dos veículos da rodovia.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.