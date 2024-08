Colégio de Santo Antônio da Platina realizará primeiro Encontro de Altas Habilidades e Superdotação

Na próxima sexta-feira (30), o Colégio Estadual Tiradentes, de Santo Antônio da Platina, será o palco do primeiro Encontro de Altas Habilidades e Superdotação, uma roda de conversas que marca o encerramento do mês de agosto, dedicado a essa temática essencial.

O evento contará com a participação de renomados especialistas, como Cristina Hinterlang, mestra em Educação, Miriam Olivieri, técnica responsável pela educação inclusiva do Núcleo de Jacarezinho, Vanessa Pedroso, empreendedora e autodidata na área, e Vera Lúcia S. Almeida, psicopedagoga e professora de Educação Especial, que serão os palestrantes do evento.

Além das palestras, haverá uma exposição de desenhos e pinturas, e o ambiente será propício para diálogos enriquecedores sobre a questão das altas habilidades e superdotação. A entrada é gratuita e qualquer um que desejar, poderá participar do evento, que promete expandir o conhecimento sobre o tema.

O evento será realizado na Biblioteca Cidadã do Colégio Estadual Tiradentes, um espaço acolhedor que promove o desenvolvimento por meio da leitura. Localizada em frente ao Cedi, na rua 13 de Maio, no centro da cidade, a biblioteca abrirá suas portas às 14 horas para um encontro que visa informar e orientar sobre como escolas e famílias podem identificar e apoiar crianças com indícios de alto Q.I. (Quociente de Inteligência).