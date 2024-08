EPR iniciará atendimento operacional na PR-092

A partir da 00h da próxima quarta-feira (28), a rodovia PR-092 contará com um novo sistema de atendimento operacional, oferecido pela empresa EPR Litoral Pioneiro. O serviço estará disponível através do número de emergência 0800 277 0153, proporcionando suporte completo aos usuários no trajeto que se estende entre Santo Antônio da Platina e Jaguariaíva.

A concessionária disponibilizará uma estrutura abrangente, composta por três ambulâncias para atendimento médico, guinchos para veículos pesados e leves, um caminhão pipa, um caminhão de resgate de animais e três veículos de inspeção de tráfego. Aproximadamente 50 profissionais estarão envolvidos na operação, que funcionará 24 horas por dia.

Três bases operacionais provisórias serão instaladas ao longo da PR-092, localizadas em Arapoti, Wenceslau Braz e Joaquim Távora. Estas unidades oferecem suporte aos motoristas, com comodidades como ar-condicionado, banheiros, fraldário, sala de atendimento, área para descanso e um totem para acionamento dos serviços da concessionária. Em fevereiro de 2025, as bases passarão por uma remodelação e receberão estruturas modernas e definitivas.

Marcos Moreira, diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, destacou que o início do atendimento operacional representa um avanço significativo na qualidade dos serviços oferecidos na rodovia. “O início do atendimento operacional na PR-092 representa uma atuação efetiva da concessionária e um salto de qualidade na rodovia. Consequentemente, significa ainda mais segurança e serviços à disposição dos usuários”, afirmou Moreira.

Além do atendimento operacional, a EPR Litoral Pioneiro está conduzindo uma série de obras na PR-092, que incluem melhorias no pavimento, sinalização vertical e horizontal, e serviços de conservação, como roçada e poda. Durante as obras, será necessário implementar o sistema “Pare e Siga” para o fluxo de veículos, o que pode causar alguns transtornos. A concessionária pede paciência aos usuários e reforça a importância de respeitar a sinalização. Sempre que possível, recomenda-se que os motoristas utilizem horários alternativos ou rotas alternativas, especialmente nos trechos urbanos.

Vale destacar que, no início do atendimento operacional, não haverá praça de pedágio nem cobrança de tarifa em todos os 127 quilômetros da PR-092.