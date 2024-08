Mulher é espancada pelo marido e chega a perder o dente

No sábado (24), uma mulher de 43 anos foi violentamente agredida por seu cônjuge em Andirá, no norte do Paraná. A Polícia Militar foi acionada via 190 após a vítima relatar a agressão. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a mulher com lesões visíveis no rosto e boca, que estavam bastante inchados.

A vítima contou que a agressão começou após uma discussão com o convivente, que a atacou com socos no rosto, chutes na costela e repetidamente bateu sua cabeça contra a parede. Devido à gravidade dos golpes, um dos dentes da mulher foi arrancado.

O agressor fugiu antes da chegada da polícia e não foi localizado após patrulhamento na área. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro local, onde recebeu atendimento médico e foi liberada em seguida. Ela foi orientada sobre os procedimentos legais, e o caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil para as providências necessárias.