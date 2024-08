Atletas vão representar Siqueira Campos em competição nacional

A empolgação e a expectativa alta resumem o momento. Os atletas do projeto EduCaiaque, de Siqueira Campos, está se preparando para sua segunda participação no Campeonato Brasileiro Interclubes de Canoagem, um marco significativo para os atletas, que passaram por diversas dificuldades para chegar até aqui.

Fundado em 2022, o projeto EduCaiaque tem como objetivo principal proporcionar oportunidades para crianças e adolescentes de comunidades carentes. Usando a canoagem como uma ferramenta poderosa para desenvolvimento pessoal e social, o projeto não só ensina técnicas esportivas para os participantes, mas também promove valores como disciplina, trabalho em equipe e persistência durante os desafios.

Após diversas adversidades e desafios enfrentados neste ano, a equipe composta por jovens atletas participará, pela segunda vez consecutiva, do Campeonato Brasileiro Interclubes de Canoagem, que contará com as melhores equipes de canoagem e paracanoagem do Brasil.

A preparação dos jovens atletas não tem sido fácil. Com a chegada de novos recursos para a disputa, os treinos têm sido cada vez mais intensos e rigorosos para eles. “A preparação deles para o Campeonato têm sido muito árdua até aqui. Nossos atletas treinam entre seis e 12 quilômetros por dia”, explica Marcelo Carster Livramento Neves, treinador do projeto.

Conforme explica Marcelo, 16 jovens do projeto serão levados para disputar o campeonato em diferentes categorias. Estes jovens, selecionados por seu desempenho durante os treinos, passam por treinamentos intensos, mas que não afetam no seu desenvolvimento, sendo acompanhados diariamente por um fisioterapeuta que impede o esforço excessivo dos jovens.

A empolgação e a expectativa de participar deste campeonato, considerado um dos mais importantes do Brasil, tem feito com que os jovens sonhassem com o momento tão esperado. “Eles ficam muito ansiosos e nervosos durante os treinos, mas a maior parte deles já passaram por isso no ano passado, então não são muito afetados pelo nervosismo e pela ansiedade. Algumas das crianças da equipe chegaram a sonhar com a entrega das medalhas do campeonato”, comenta Marcelo.

Para chegar nesta etapa do mundo das competições, os atletas enfrentaram muitos desafios. No ano passado, em sua estreia no Campeonato Brasileiro Interclubes de Canoagem, diversos atletas da equipe consolidaram a força da equipe, conquistando o pódio de diversas categorias da competição.

Além disso, a equipe EduCaiaque foi uma das cinco melhores equipes que disputaram a Copa do Brasil de Canoagem deste ano, reforçando ainda mais o compromisso dos atletas da equipe, que conquistaram o pódio diversas vezes em diferentes categorias da competição.

A partir destes resultados e do bom desempenho dos atletas, a equipe EduCaiaque se prepara para realizar sua segunda participação no Campeonato Brasileiro Interclubes de Canoagem, que será realizado no município de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, com início no dia 10 de setembro de 2024.

Para o treinador Marcelo, a gratidão é a palavra que expressa seus sentimentos. “Me sinto muito grato e orgulhoso pelo desenvolvimento da nossa equipe, ver eles se superando cada vez mais e melhorando a cada treino, me traz muito orgulho. Me sinto realizado com eles”, enfatiza Marcelo.

Estão escalados para o Campeonato Brasileiro Interclubes de Canoagem os atletas Lucas Alves, Gustavo, Alana, Kiara Dutra, Kiara Sophia e Evelyn, que disputarão na Categoria Infantil da competição. Além destes, Vinícius, Davi, Pablo, Riquelme, Lorena e Izadora disputarão na Categoria Menor.

Vanderson e Thaylla também estão escalados para defender o orgulho da equipe, disputando na Categoria Cadete. Junto a eles, estão Kaique e Renan, que disputarão na Categoria Sênior da competição, somando 16 representantes da equipe no campeonato.