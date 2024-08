Adolescente de 15 anos é encontrado morto

Um adolescente de 15 anos foi encontrado sem vida em sua residência. O caso foi registrado na última terça-feira (19) no município de Uraí, próximo a Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde familiares haviam encontrado um adolescente desacordado. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os agentes se depararam com o menor desacordado sendo acionada a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para prestar atendimento a vítima. Porém, infelizmente foi confirmada a morte do menor.

O local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para realizar a perícia e recolher o corpo da vítima.

A princípio, há suspeitas de que a morte tenha sido de causas naturais.

O caso segue sendo investigado.