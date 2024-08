Procuradoria Geral do Paraná anuncia concurso público com salários de até R$ 32 mil

A Procuradoria Geral do Estado do Paraná (PGE-PR) está com inscrições abertas para um novo concurso público que oferece salários de até R$ 32 mil. O certame destina-se a profissionais graduados em Direito e inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). As inscrições começam nesta quarta-feira (21) com uma taxa de R$ 290,00.

O concurso público da PGE-PR se destacará pela sua rigorosa seleção, que inclui várias etapas de avaliação. A primeira fase será uma prova objetiva, com caráter eliminatório e classificatório, agendada para o dia 17 de novembro.

Em seguida, os candidatos serão submetidos a uma prova discursiva, marcada para 1º de dezembro. Esta prova abordará temas abrangentes como Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Financeiro, Direito Ambiental, Direitos Difusos e Coletivos, e Direito Processual Civil.

Após a prova discursiva, os candidatos ainda precisarão enfrentar uma prova oral, também com caráter eliminatório e classificatório. Além disso, haverá uma fase de inscrição definitiva e uma avaliação de títulos, sendo esta última de caráter exclusivamente classificatório. A seleção é projetada para identificar profissionais altamente qualificados e preparados para atuar em qualquer unidade da PGE-PR, conforme a necessidade da administração.

As provas ocorrerão em Curitiba, e os detalhes completos sobre o concurso estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no site da PGE-PR. Os candidatos devem estar atentos aos prazos e aos requisitos para garantir sua participação no processo seletivo.

Com salários atrativos e um processo seletivo detalhado, o concurso da PGE-PR representa uma excelente oportunidade para advogados que buscam uma carreira estável e bem remunerada no serviço público. A administração da PGE-PR enfatiza a importância de que todos os requisitos e etapas sejam seguidos com precisão para garantir a validade e a eficácia do processo de seleção.

Aqueles que se interessarem em participar do concurso deverão fazer sua inscrição através do link https://www.cebraspe.org.br/concursos/pge_pr_24_procurador. Os interessados têm até 13 de setembro para solicitar isenção da taxa de inscrição, caso atendam aos requisitos estabelecidos.

Confira o edital completo AQUI.