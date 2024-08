Profissional fala sobre treino de academia para jovens e adolescentes

Na busca incessante por melhorias físicas e bem-estar, muitos jovens e adolescentes estão optando por frequentar academias. Porém, a decisão sobre a idade apropriada para iniciar uma rotina de treinos pode gerar dúvidas e preocupações entre pais e filhos.

Iniciar a prática frequente de exercícios físicos no início da adolescência é um tema que apresenta muitas dúvidas entre a comunidade, refletindo em medo e desconfiança para os pais. Porém, iniciar uma rotina de treinos logo no início dessa fase da vida, pode proporcionar diversos benefícios para os adolescentes, inclusive auxiliar no desenvolvimento.

De acordo com Nahum Alencar, Personal Trainer em Wenceslau Braz, “O envolvimento com esportes e treinos físicos oferece uma excelente oportunidade para que os jovens desenvolvam hábitos saudáveis que podem persistir ao longo da vida, melhorem a autoestima e promovam a socialização dos adolescentes”.

Conforme explica Nahum, nesta fase da vida o envolvimento em atividades físicas regulares pode ser particularmente vantajoso. “Começar a treinar logo no início da adolescência, contribui para o fortalecimento dos músculos e ossos, melhora a resistência cardiovascular e ajuda no controle do peso corporal”, afirma o profissional.

Além de promover benefícios físicos para os jovens e adolescentes, diversos estudos apontam que a atividade física regular desempenha um papel significativo na promoção da saúde mental, reduzindo o estresse e a ansiedade, comuns na adolescência.

"Desde que comecei a treinar, me sinto mais feliz e disposto no dia a dia, além de ter melhorado meu físico e diminuído minha fadiga”. Foto: Arquivo Folha Extra

José Vitor, um jovem de 17 anos, é um prova do resultado destes estudos. “Iniciar uma rotina de treinos me trouxe diversos benefícios. Desde que comecei a treinar, me sinto mais feliz e disposto no dia a dia, além de ter melhorado meu físico e diminuído minha fadiga”, afirmou o jovem.

Contudo, para garantir que os adolescentes possam usufruir desses benefícios de forma segura, é fundamental que o treinamento seja orientado por profissionais qualificados. “Praticar exercícios físicos durante a adolescência, oferece muitos benefícios, porém, é de suma importância um acompanhamento profissional, como um Personal Trainer, que ajude os jovens a praticar exercícios corretamente e na medida exata”, afirma Nahum.

Embora a prática regular de exercícios seja crucial, alguns jovens podem considerar o uso de suplementos para potencializar os resultados dos treinos. Entre os suplementos mais discutidos, a creatina é um dos mais conhecidos.

“Muitos jovens optam pelo uso da creatina, mas o uso dessa substância é frequentemente discriminado, pois muitos pensam que o produto pode causar pedras nos rins”, comenta Nahum. “Portanto, não é bem assim que funciona. O uso do suplemento pode oferecer diversos benefícios para os atletas, como aumento da força e recuperação muscular”, conclui.

Quando consumida da maneira correta, a creatina pode oferecer os mais variados benefícios para os usuários. Porém a hidratação é um passo importante para maximizar os benefícios e evitar problemas.

“A maneira correta de consumir a creatina, é entre três e cinco gramas diárias. Dosagens maiores podem sim causar problemas para o corpo e, para evitar isso, é importante manter uma hidratação constante”, explica Nahum.

Além da creatina, outros suplementos, como proteínas e aminoácidos, são frequentemente utilizados para apoiar a recuperação muscular e melhorar o desempenho. No entanto, assim como a creatina, a suplementação deve ser considerada como um complemento a uma dieta rica e variada, e não como substituto de alimentos nutritivos.

Em resumo, a prática regular de exercícios físicos é altamente recomendada para adolescentes, proporcionando benefícios significativos para a saúde física e mental. Para maximizar os resultados e garantir a segurança, é essencial que os treinos sejam realizados sob a orientação de profissionais qualificados, e que os pais estejam envolvidos no processo.