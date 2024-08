Mãe pede ajuda para evitar que filha adolescente fique cega

Em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro do Paraná, Cilmara Aparecida Calisto de Souza, busca incessantemente ajuda por sua filha Taís Gabrieli de Souza, de 16 anos. Após uma longa e angustiante busca por tratamento, a jovem está à beira do desespero devido a uma condição médica debilitante que requer uma cirurgia urgente, cujo custo está fora do alcance da família.

Tudo começou quatro anos atrás, quando Taís começou a sentir dores de cabeça intensas e persistentes. Inicialmente, a família buscou ajuda de neurologistas, psiquiatras e oculistas. Exames como tomografias e ressonâncias magnéticas não indicaram nenhuma anomalia, e a dor de Taís foi inicialmente atribuída a distúrbios psiquiátricos. “Ninguém conseguia descobrir o que ela tinha e a situação foi só piorando. A cada dia que passa, as dores aumentam”, conta Cilmara, mãe de Taís.

Com o tempo, a situação de Taís foi se agravando. A jovem, que antes frequentava a escola e mantinha uma vida social ativa, agora se encontra confinada a seu quarto, incapaz de participar de atividades normais e sem conseguir ir à escola. Sua condição agravou-se a ponto de se tornar uma rotina de dor constante, resultando em um quadro de depressivo. “Ela só chora e se queixa de dor dia e noite. Não aguento mais ver minha filha sofrendo desse jeito”, lamenta a mãe.

A luz no fim do túnel surgiu recentemente quando um especialista bucomaxilofacial diagnosticou Taís com Disfunção Temporomandibular (DTM), uma condição em que o disco articular da face se desloca, causando dor extrema. Porém, a única maneira de consertar essa situação é através de uma cirurgia especializada, com um custo estimado de R$ 45.000. “Foi um alívio finalmente termos um diagnóstico claro, mas saber que a única solução é uma cirurgia tão cara abalou nossa esperança”, diz Cilmara.

A situação financeira da família é desesperadora. Cilmara não trabalha e seu marido ganha apenas R$ 1.600,00 por mês e toda a reserva econômica da família foi gasta com tratamentos e consultas médicas para a filha. Agora, sem condições financeiras para arcar com a cirurgia, a família está completamente sem saída. “Aqui em casa, apenas meu marido trabalha e o salário dele não consegue bancar a cirurgia, pagar o aluguel da nossa casa e cobrir as despesas básicas”, desabafa a mãe.

Tentativas de obter ajuda através do Sistema Único de Saúde (SUS) e da prefeitura não deram resultado. A família está aguardando uma resposta que pode não chegar a tempo para salvar Taís. “A burocracia e a demora estão nos matando”, diz Cilmara. “Cada dia que passa é um sofrimento a mais para minha filha.”

Em um apelo angustiado, Cilmara está pedindo ajuda financeira de qualquer forma possível. Para contribuir, a chave Pix fornecida é CPF 056.076.089.21. “Qualquer valor pode fazer uma diferença enorme para nós. Pedimos a todos que possam ajudar que considerem fazer uma doação. A vida da minha filha está em jogo”, implora Cilmara.

Para mais informações e para oferecer ajuda, Cilmara pode ser contatada pelo número +55 43 8475-8294. A situação é crítica e qualquer apoio pode ser a chave para restaurar a esperança e a saúde de Taís Gabrieli de Souza.