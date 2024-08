Veja quem são os candidatos a vereador e prefeito de Ribeirão do Pinhal

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os nomes e partidos dos candidatos a vereador e prefeito de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro do Paraná. De acordo com os dados divulgados pelos TSE, são três candidatos disputando pela vaga de prefeito e 72 disputando pela vaga de vereador.

Os candidatos a prefeito, confirmados pelo TSE são Cássio Badaró (MDB), Dartagnan (PP) e Elizabeth Dutra (PT). Estes, disputarão nas Eleições Municipais 2024 para a vaga de prefeito de Ribeirão do Pinhal.

Já os candidatos a vereador são Adalberto Francisquino (PSOL), Ademilson Correa (PSOL), Adilson da Dengue (PP), Adilson Gaivota (UNIÃO), Ady Junior da Rádio (PL), Alefe Oliveira (MDB), Alessandra Macedo (PL), Alexandre Xavier (MDB), Andrea Paulista (MDB), Arhtur Flores (UNIÃO), Ari Mendes (PRD), Aroldo Material de Construção (PRD), Bebé (SOLIDARIEDADE), Carine Enfermeira (MDB), Carioca da Farmacia (PRD), Carol Japonesa (PP), Cidinha Fraiz (MDB), Cristiano Mecânico (UNIÃO), Eduardo Ribeiro (SOLIDARIEDADE), Elaine Miranda (PT).

Eliane Oliveira (PRD), Eliene da Saúde (PP), Eliseite Ferreira (PT), Elza Tomba (PT), Evaldo (PRD), Fabiani da Farmácia (UNIÃO), Gato Seco (MDB), Gigante (PT), Helio Pedreiro (PP), João da Bila (PP), João Preto (PRD), Josiel da Triolândia (PRD), Julinho do SAMU (UNIÃO), Kempe (MDB), Lu do Artesanato (PL), Luciene da Silva Souza (PSOL), Lucineia Santos (PRD), Magaiver (PL), Marcelão (PP), Maria do Reciclado (UNIÃO).

Marquinho da Vila (PL), Maycon Prestes Barbeiro (UNIÃO), Messias (PP), Neguinho da Dona Nenê (PT), Nelson Bocca (PT), Nelson Nunes (MDB), Nene (MDB), Norma Dutra (SOLIDARIEDADE), Orizon do Desmanche (PT), Pamela Suzuki (PP), Pedro Xavier (PT), Professor Adão (PT), Professor Bruno (PL), Professor Danilo Torregrossa (PL), Professor Lucas (UNIÃO), Raé da Ambulância (UNIÃO), Raquel Pimentinha (SOLIDARIEDADE), Renata Souza (PL), Rogério Gato (SOLIDARIEDADE), Selma da Barragem (PRD).

Selma Dutra (SOLIDARIEDADE), Serapião (SOLIDARIEDADE), Silas Funileiro (PT), Terezinha da Calcinha (UNIÃO), Tiãozinho (PP), Treze Bar do Gordinho (SOLIDARIEDADE), Tuni (PP), Valdecir Motorista (PL), Vaninho Americo (PRD), Vixi (SOLIDARIEDADE), Willian Paiva (PL), Wilson da Triolândia (SOLIDARIEDADE).

As Eleições Municipais 2024 serão realizadas no dia seis de outubro. De acordo com o calendário eleitoral definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as eleições ocorrerão em primeiro turno na data mencionada. Caso seja necessário um segundo turno para a escolha dos prefeitos e prefeitas, este será realizado no dia 27 de outubro de 2024. Esse cronograma é estabelecido pela Resolução TSE nº 23.652/2021, que rege as normas para as eleições de 2024.