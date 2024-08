Idoso fica ferido após ser atropelado na PR-092

Um idoso ficou ferido após ser vítima de atropelamento registrado na noite desta segunda-feira (19). A situação foi registrada na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no trecho da rodovia entre Arapoti e Calógeras. A vítima estava em uma bicicleta quando se envolveu em uma colisão frontal com uma caminhonete GM S10 que transitava sentido Calógeras.

Continua após a publicidade

Devido ao impacto, o homem de 80 anos sofreu ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital 18 de Dezembro em Arapoti para receber atendimento médico. Já o condutor da caminhonete não se feriu.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.