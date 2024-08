Motociclista embriagado é preso após matar cachorro atropelado

No último domingo (18), em São Jerônimo da Serra, a equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente envolvendo o atropelamento de um cachorro. O incidente aconteceu quando um motociclista tentou desviar de uma camionete e perdeu o controle, atingindo o animal.

Após ser acionada, a equipe policial esteve no local do acidente, onde encontraram uma motocicleta Honda CG 150 Titan KS, de cor vermelha estacionada em frente ao endereço da ocorrência, e um cachorro de porte pequeno, de cor escura, aparentemente sem vida.

O motorista, um homem de 32 anos, apresentava sinais claros de embriaguez e foi submetido ao teste do etilômetro, que confirmou a ingestão de álcool. O resultado, de 1.06 mg/L, confirmou a presença de álcool em seu organismo.

O solicitante, um senhor de 60 anos, proprietário do animal, informou que suas filhas estavam na frente da residência quando observaram o acidente. De acordo com seu relato, o motociclista estava descendo na Avenida Pedro Ferreira da Costa, quando, ao cruzar com a rua Alfredo Ferreiro da Costa, uma camionete S10 de cabine dupla, cor prata, entrou no seu caminho.

O motociclista, tentou desviar do veículo, mas por descontrole, acabou atropelando o cachorro. Diante da situação de flagrante delito, o motociclista foi preso, embora não tenha sido necessário o uso de algemas devido à sua cooperação.

O homem oi levado ao Hospital Municipal de São Jerônimo da Serra para a confecção do laudo médico e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Verificações no sistema de investigação não revelaram mandados de prisão em aberto para o suspeito, e a ocorrência foi registrada conforme os protocolos estabelecidos.