Motorista que morreu na PR092 era funcionário da prefeitura de Arapoti

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (19) tirou a vida de João Carlos Rodrigues, servidor da prefeitura da Arapoti. O carro que ele dirigia se envolveu em uma colisão com um caminhão na rodovia PR-092 em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o acidente aconteceu por volta das 08h00 da manhã próximo ao trevo do Contorno Sul em Wenceslau Braz. João conduzia um Ford Fiesta no sentido Arapoti a Wenceslau Braz quando acabou se envolvendo em uma colisão frontal com um caminhão que seguia no sentido oposto.

Com a violência do impacto, o homem de 64 anos ficou preso às ferragens. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Seu corpo foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal). Já os ocupantes do caminhão não ficaram feridos.

João era servidor da prefeitura de Arapoti desde 2022 atuando como técnico de topografia. Segundo informações apuradas pela Folha, ele estava morando no município de Arapoti, mas quinzenalmente viajava até Cambará onde reside sua família.

Há suspeitas de que ele tenha sofrido um mal subido, mas as causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.