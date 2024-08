Acidente deixa um morto na PR-092 em Wenceslau Braz

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (19) tirou a vida um motorista na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha Extra, o acidente aconteceu por volta das 08h00 no trecho da rodovia que liga os municípios de Wenceslau Braz a Arapoti. Conforme os relatos colhidos no local, um homem de aproximadamente 60 anos conduzia um automóvel Ford Fiesta com placas de Arapoti no sentido Wenceslau Braz quando, próximo ao trevo do Contorno Sul, acabou perdendo o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão que seguia no sentido contrário.

Continua após a publicidade

Com a violência do impacto, a vítima ficou presa as ferragens, não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no local. Já os ocupantes do caminhão não ficaram feridos.

As equipes de socorro da secretaria municipal de Saúde de Wenceslau Braz estiveram no local prestando os primeiros atendimentos a ocorrência. Também foi acionada a equipe do IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima e a Polícia Civil para investigar as causas e circunstâncias do acidente.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local prestando atendimento a ocorrência e orientando o trânsito que chegou a ficar parcialmente interditado no sentido Arapoti a Wenceslau Braz.