Prefeitos participam de reunião sobre o pedágio na PR-092

O prefeito de Arapoti, Irani Barros, esteve em Curitiba nesta segunda-feira (12), para participar de uma reunião na Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (SEIL). O encontro reuniu prefeitos de municípios que utilizam a rodovia PR-092, além de representantes da EPR Litoral Pioneiro, concessionária que assumirá a administração da estrada ainda este mês. A pauta principal da reunião foi a discussão de melhorias necessárias na rodovia, que interliga diversas cidades da região.

As autoridades locais expressaram preocupação com a segurança na PR-092, especialmente no trecho urbano de Arapoti, no quilômetro 220. Nos últimos três meses, o local foi cenário de quatro acidentes graves, incluindo uma colisão entre dois veículos e três atropelamentos. Um dos incidentes resultou na morte de uma mulher de 34 anos, no dia 24 de maio.

Durante o encontro, foram debatidas diversas medidas para aumentar a segurança ao longo da rodovia. Entre as melhorias sugeridas estão a construção de viadutos e passarelas, além de acessos mais seguros e a possível duplicação da via. Os prefeitos e a concessionária consideram essas obras fundamentais para reduzir o número de acidentes e proporcionar mais segurança aos motoristas e pedestres que utilizam a rodovia diariamente.

A reunião também abordou a necessidade de planejamento e execução dessas obras o mais breve possível, dada a urgência das intervenções devido ao histórico de acidentes no local. A expectativa é que, com a nova gestão da EPR Litoral Pioneiro, as melhorias na PR-092 sejam implementadas de forma rápida e eficiente, visando a segurança e o bem-estar dos moradores da região.