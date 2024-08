Reboque de carreta tomba na PR-092 em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (14) interditou parcialmente a rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 08h30 envolvendo uma carreta DAF/XF acoplada a dois reboques carregados com soja.

O veículo seguia no sentido Wenceslau Braz a Arapoti quando, próximo ao “Trevo da Sodibel”, o caminhoneiro acabou perdendo o controle da direção e os reboques tombaram. Com isso, parte da carga ficou sobre a pista sendo necessário interditar parcialmente o trânsito de veículos no local.

A equipe da PRE esteve no local tomando os procedimentos necessários e orientando o trânsito que foi normalizado por volta das 13h30. Felizmente, ninguém ficou ferido.