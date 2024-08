Cooperativa Cresol recomenda medidas de segurança para evitar fraudes financeiras

Com o aumento da tecnologia, que está cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros, as portas para golpes e fraudes se abrem cada vez mais, trazendo à tona uma preocupação crescente com a segurança financeira. Os chamados cibercriminosos, estão constantemente aprimorando suas técnicas, criando novos esquemas para enganar e prejudicar os consumidores.

Diversos alertas sobre proteção financeira, procedimentos para vítimas de fraudes e dicas para reconhecer as fraudes, são constantemente publicadas nas redes sociais. Por sua vez, a Cooperativa Cresol, comprometida com a proteção de seus associados, enfatiza a importância de adotar medidas preventivas rigorosas para evitar ser vítima de tais crimes.

Golpistas roubam dados importantes para obter benefícios ou solicitar empréstimos. Foto: Cresol

De acordo com informações da Cresol, entre os esquemas mais comuns está o phishing, no qual os golpistas se disfarçam de instituições confiáveis, bancos ou lojas, e enviam mensagens com links falsos, que requer informações pessoais valiosas para futuros golpes, como CPF, número e senha de conta bancária.

Frequentemente, o phishing visa o roubo de identidade, com dados usados para obter benefícios indevidos ou solicitar empréstimos fraudulentos, prejudicando a reputação financeira da pessoa afetada.

Outra técnica comum é a clonagem de cartões de crédito. Quando os golpistas conseguem acessar informações do cartão, realizam compras online de alto valor, como eletrônicos, com os dados roubados.

Além disso, esquemas de pirâmide financeira continuam a enganar muitos brasileiros. Prometendo retornos rápidos e altos lucros, esses esquemas exigem investimentos iniciais e recrutamento de novos participantes, mas acabam entrando em colapso, com os golpistas desaparecendo com o dinheiro dos investidores.

Com o avanço das tecnologias de pagamento, como o Pix e o WhatsApp Pay, os ataques também se diversificam. A Cresol recomenda uma série de precauções para evitar ser vítima desses crimes. Desconfie de mensagens recebidas por WhatsApp ou SMS, especialmente aquelas que contêm links estranhos. Não clique em links suspeitos e evite fornecer informações pessoais por telefone. Empresas legítimas não solicitam dados sensíveis por esse meio.

Ativar a autenticação de dois fatores pode evitar prejuízos desnecerrários. Foto: Cresol

Outro passo importante para evitar prejuízos desnecessários, é ativar a opção de auteticação de dois fatores. Esta opção, quando ativa, requer uma autorização no dispositivo do usuário para liberar o uso dos dados da conta. Caso a opção esteja ativa, os golpistas não conseguem acessar os dados das vítimas em um dispositivo diferente, evitando a compra indevida ou empréstimos.

Além disso, verifique a credibilidade das instituições financeiras consultando o Banco Central para garantir que estejam devidamente regulamentadas. Quando realizar transações financeiras, prefira redes seguras, como o Wi-Fi de sua casa, em vez de redes públicas, que são mais suscetíveis a ataques cibernéticos.

Se você se tornar vítima de um golpe, é crucial registrar um boletim de ocorrência na delegacia local ou pelo site da Polícia Civil. Caso a fraude envolva clonagem do WhatsApp, onde os criminosos fingem ser outra pessoa para solicitar dinheiro, denuncie diretamente à plataforma pelo e-mail [email protected].

A Cresol reitera a importância da vigilância constante e da adoção de medidas preventivas para proteger suas finanças contra a crescente ameaça de fraudes e golpes financeiros. Manter-se informado e atento é fundamental para garantir a segurança de suas transações e dados pessoais.