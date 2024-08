Polícia Rodoviária apreende mais de 10kg de maconha na PR-092

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual realizou uma grande apreensão de drogas nesta segunda-feira (12) durante uma fiscalização rodoviária na PR-092 no trecho que passa pelo município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela PRE, a equipe realizava a fiscalização de trânsito quando ordenou a para de um automóvel VW/Fox. Durante a inspeção no interior do veículo, os agentes acabaram encontrando uma grande quantidade de maconha no porta malas, além de uma variante da erva conhecida como Skanke.

No automóvel estavam dois suspeitos que, ao serem indagados sobre a situação, relataram que pegaram a droga na cidade de Londrina e iriam entregar no município de Sarutaiá, interior de São Paulo. Além disso, também foi constatado que um dos suspeitos estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Frente aos fatos, os dois indivíduos foram presos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil juntamente com as drogas e veículo que foram apreendidos. No total, foi constatado se tratar de 10 kg de maconha e 1,5 kg de Skank.