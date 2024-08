Pedestre fica em estado grave após ser atropelado na PR-092

Um pedestre ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma caminhonete. A situação foi registrada na noite da última sexta-feira (09) na rodovia PR-092 em Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgada pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o atropelamento aconteceu por volta das 20h00 na altura do km 220 da rodovia que passa pelo perímetro urbano do município.

Segundo os relatos colhidos pelos policiais, um homem de 43 anos foi atingido por uma caminhonete Ford Ranger que seguia no sentido Arapoti a Wenceslau Braz. O pedestre teve ferimentos graves sendo socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. Já o condutor da caminhonete não ficou ferido.

A PRE tomou as providências cabíveis ao caso.