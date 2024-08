Aprovação de Ratinho Junior chega a 76,8% entre os paranaenses

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Ainda no âmbito da pesquisa, Ratinho Junior apresenta uma vantagem significativa sobre Lula na região Sul do Brasil, alcançando 33,7% das preferências dos eleitores, mais de dez pontos percentuais à frente do atual presidente, que registrou 23,4%.

Em uma potencial corrida para o Senado em 2026, Ratinho Junior se apresenta como o favorito, com 66% das intenções de voto, ou seja, duas em cada três pessoas o apoiariam. Filipe Barros obteve 20,6% e Gleisi Hoffman 19,4%. Ele é também a primeira escolha de 55% dos eleitores, considerando que a eleição de 2026 contemplará duas vagas no Senado.

Analisando os dados por perfil, a aprovação de Ratinho Junior é de 80,5% entre os homens, enquanto entre as mulheres o índice é de 73,5%. Considerando as faixas etárias, 80% dos entrevistados com 60 anos ou mais classificam seu governo como ótimo ou bom, seguidos por 79,3% na faixa de 35 a 44 anos e 76,8% entre aqueles com idade entre 45 e 59 anos. Além disso, sua aprovação chega a 77,1% entre a população economicamente ativa.

HONRARIA Há 4 dias Em Governo do Paraná Portos do Paraná é pentacampeã em melhor gestão portuária do Brasil Honraria é considerada a mais importante entre os portos públicos e homenageia as empresas com excelentes práticas de gestão portuária

INFRAESTRUTURA Há 4 dias Em Governo do Paraná Ratinho Junior apresenta concessões do Paraná na Bienal das Rodovias 2024 Governador participou da Bienal das Rodovias 2024, em Brasília, e ressaltou que as concessões visam transformar o Paraná em referência em infraestrutura rodoviária

ECONOMIA Há 5 dias Em Governo do Paraná Paraná tem melhor resultado de exportações de café dos últimos anos e Norte Pioneiro é o maior produtor do grão Dados são referentes ao primeiro semestre deste ano superando os resultados dos últimos 12 anos; são quase U$ 200 milhões a mais do que o mesmo período do ano passado