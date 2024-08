Homem é encontrado morto e Polícia suspeita que não tenha resistido ao frio

Um homem foi encontrado morto na madrugada do domingo (11) em uma Praça situada ao município de Uraí, a 26 km de Cornélio Procópio. A principal suspeita é que ele não tenha resistido ao frio.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado informando que uma pessoa havia sido encontrada sem vida em uma Praça. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

Continua após a publicidade

No local, os agentes se depararam com um homem de 35 anos aparentemente sem vida. Com isso, foi acionada a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que confirmou a morte da vítima. Em seguida, também foram acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal).

Segundo informações de populares, a vítima tinha residência, mas sofria de alcoolismo e costumava dormir na rua. Com isso, há a suspeita de que o homem dormiu na Praça e acabou morrendo vítima do frio, visto que a temperatura durante a madrugada do domingo na região chegou a casa dos 3°.

O caso será investigado.